06/04 各報重點新聞一覽

美國國務卿魯比歐二日向國會重申，美國對台灣的政策沒有改變，140億美元的對台軍售案仍在審查中。（美聯社）

自由時報

魯比歐：美對台政策不變 台灣140億美元軍購案 審議中

美國國務卿魯比歐二日向國會重申，美國對台灣的政策沒有改變，一四〇億美元的對台軍售案仍在審查中，並未因為中國施壓而處於停滯狀態。

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東港安泰醫院大火釀9死 緩起訴撤銷 屏檢重新調查 起訴藍委蘇清泉

屏東東港安泰醫院大火釀九死案，醫院創辦人、國民黨籍立委蘇清泉賠償三千四百多萬元達成和解換得緩起訴處分後，遭高檢署高雄分署撤銷發回續查，屏檢重新調查發現該醫院大樓違章依舊，關鍵防火間隔持續失效，欠缺排除公安風險決心，昨依過失致死等罪起訴蘇清泉等四人。

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新竹建商遭詐騙 現金、金條等6500萬泡湯 瑞銀金條有編號 銀樓公會發海捕公告

新竹市一名邱姓建商陷入「假投資」詐騙，起初持現金面交投資，之後詐團得知他家中存放有大量金條，還慫恿交付金條投資，總財損逾六千五百萬元，因該案為五千萬元以上的重大詐騙案件，檢警單位已組專案小組積極偵辦中。

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聯合報

重建關稅壁壘 美擬對台徵10%關稅

美國政府調查各國強迫勞動行為後，二日提出將對台灣在內十四個經濟體的貨品加徵百分之十關稅，其餘四十六個經濟體加徵百分之十二點五關稅，設法重建先前遭美國最高法院駁回的全面關稅壁壘。

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進度跳票 去年減碳估9% 難達標

環境部昨公布最新「國家溫室氣體排放清冊」，二○二四年溫室氣體總排放量扣除碳匯量後，淨排放量為二五一點四○四百萬公噸二氧化碳當量，較基準年二○○五年減少百分之六點五九，也較二○二三年減少百分之一點九二，連三年下降。其中能源部門跟基準年相較首見負成長，減少百分之一點○七。

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中國時報

美控強迫勞動 課台10％關稅

美國貿易代表署（USTR）2日晚公布，依《1974年貿易法》第301條款，對貿易夥伴發起「強迫勞動」調查後，建議對60個經濟體進口商品加徵10％或12.5％關稅，其中台灣與歐盟等經濟體適用10％，陸、日、韓等則面臨12.5％稅率，外媒解讀為美國最高法院2月裁定「對等關稅」違法後，川普試圖以不同法源重建關稅體系的重要布局。

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安泰醫院大火案 蘇清泉被訴

屏東東港安泰醫院火警釀9死，擔任安泰榮譽院長的國民黨立委蘇清泉等4人原獲緩起訴處分，高雄高分檢以處分比例與警惕效果有疑義，發回屏檢重新偵辦8個月後，全案2日偵結，屏檢以「建築物安全隱患尚未徹底改善」、「主觀惡性與怠忽程度重大」，將4人分依違反《建築法》致人於死、過失致死等罪起訴。蘇清泉年底將代表國民黨第三度參選屏東縣長，此案恐成為選戰期間的重要攻防議題。

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高檢署高雄分署撤銷國民黨籍立委蘇清泉緩起訴處分。 （資料照）

瑞士銀行UBS黃金條塊代表最高規格品質保證，上面有序號，一般銀樓不會鎔掉。（記者黃美珠攝）

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