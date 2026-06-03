戰鬥陀螺盤放門前被當回收載走 店家哀怨：偷走陀螺戰士暑假回憶

台中太平一間店家將「戰鬥陀螺盤」放在門前（黃框處），卻被一名簡姓男子當成回收物載走。（擷取自Threads）

台中太平中山路一間店家，擺在店門前一個約1萬多元的「戰鬥陀螺盤」，昨天下午卻被人偷走，老闆發現不見調閱監視器，發現疑似被一名男子當成回收偷走，在社群哀怨發文「偷走的不只是盤子！是陀螺戰士暑假的回憶啊～」，警方表示獲報後查出是簡姓男子（67歲）所為，已經被當成塑膠垃圾丟掉，目前依竊盜罪嫌送辦。

這名店家老闆，在Threads上發文表示「阿～娘～威～這是新的戰鬥陀螺盤捏」，並放上監視器的影像，影像中看到一名看起來像撿回收的男子，昨天下午1點多經過店家，發現門前紙箱內放著「戰鬥陀螺盤」，疑似覺得是不要的回收物品，左看右看後，將紙箱搬起來，接著把紙箱都拆開，連同「戰鬥陀螺盤」都載走。

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老闆看到心愛的「戰鬥陀螺盤」被搬走，哀怨表示「偷走的不只是盤子！是陀螺戰士暑假的回憶啊～」，網友看到都鼓勵他報警，不要客氣。

太平分局表示，接獲報案後調閱監視器，查出是簡姓男子（67歲）所為，簡男表示，將紙箱和「戰鬥陀螺盤」載到回收場想變賣，店家表示該器材屬塑膠類「不可回收」而拒絕，因此拿回家當成垃圾丟進垃圾車，已被垃圾車載走，全案依竊盜罪移送台中地檢署偵辦。

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