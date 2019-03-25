江蘇化工廠爆炸》消失的罹難者回來了！官方：已知78死

2019-03-25 16:53

〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇省天嘉宜化工21日發生爆炸事件，造成重大傷亡，死亡人數持續攀升，官方今（25日）下午發表第4次新聞發布會，稱截至目前為止，本次爆炸事故已造成78人死亡。

綜合中國媒體報導，江蘇大爆炸造成嚴重傷亡，目前當局仍持續救援中，中國官方前天（23日）發布會表示，爆炸造成64人死、28失蹤，不過昨天第3次發布會僅稱救治傷員604人，危重19人，重症98人，出院59人，留院觀察142人，並聲稱所有受損學校已完成維修，今（25日）全數復課，遭質疑隱瞞罹難者情形。

官方今（25日）下午發表第4次記者會，公布最新死亡人數，稱本次爆炸事故已造成78人死亡，其中56名罹難者身分確認，不過當局但並未透露還有多少人失蹤。

江蘇省消防救援總隊參謀長陸軍先前受訪時表示，這次大爆炸波及3公里，如此強大的爆炸威力，「不排除在（爆炸）中心區的人瞬間汽化。不過這段受訪影片不久後即下架，原因不明。

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