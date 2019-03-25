江蘇化工廠爆炸》失蹤者眾 救難單位：不排除「瞬間汽化」

2019-03-25 10:36

〔即時新聞／綜合報導〕21日中國江蘇省天嘉宜化工爆炸事件，造成重大傷亡，截自24日中午，至少604傷，部分傷勢嚴重，而日前則透露至少64人死、28失蹤，消防單位表示，爆炸威力強大，不排除失蹤者已瞬間「汽化」。

綜合中國媒體報導，江蘇大爆炸造成嚴重傷亡，目前當局仍持續救援中，中國官方前天（23日）發布會表示，爆炸造成64人死、28失蹤，參與救援總隊參謀長受訪時表示，目前17間工廠中，已有11家傷亡情況獲得確認，目前還有6家單位待查，不過他認為，這次大爆炸波及3公里，如此強大的爆炸威力，「不排除在（爆炸）中心區的人瞬間汽化」。

不過這段受訪影片隨即遭到下架，原因不明；此外，昨（24日）下午的第三次新聞發布會，說明爆炸事故救治傷員604人，危重19人，重症98人，出院59人，留院觀察142人聲稱所有受損學校已完成維修，今（25日）全數復課，而64死、28失蹤等數字，卻隻字不提。

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