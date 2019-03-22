江蘇化工廠爆炸 引發規模2.2地震

2019-03-22

中國江蘇省鹽城市響水縣天嘉化工公司的農藥工廠，二十一日下午發生爆炸，震毀數座廠房，周邊住宅和學校建築也受損，造成至少六人死亡、三十人重傷，多人輕傷，現場火光、有毒濃煙沖天。現場傳出的畫面可見受傷流血的工人，倉皇跑出工廠逃生，附近學校學童背包上散落被震碎的窗戶玻璃碎片。爆炸還疑似引發地震，中國地震局偵測到鄰近的連雲港市灌南縣，在爆炸時發生規模二．二、震源深度〇公里地震。當局調集本地和周邊縣市共逾百輛消防車、三百多名人力救災，到晚間仍在持續救援，爆炸原因仍待調查。當地環境局正監測苯、甲苯和二甲苯等有毒物質濃度，居民也被緊急疏散。

（編譯管淑平）

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