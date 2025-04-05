南太平洋巴紐發生規模6.9淺層地震 海嘯警報發布

美國地質調查局指出，巴布亞紐幾內亞的新不列顛地區海岸於今晨發生規模6.9地震，地震深度僅10公里，震央位於距離最近的主要城鎮金貝（Kimbe）東南方約194公里處。（圖擷自USGS）

2025/04/05 06:43

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位於南太平洋島國巴布亞紐幾內亞的新不列顛（New Britain）地區海岸，於當地時間清晨6時4分（台灣時間清晨4時4分），發生規模6.9強震，總部位於美國的太平洋海嘯警報中心也發出海嘯警報。

巴布亞紐幾內亞的新不列顛（New Britain）地區海岸於今晨發生規模6.9地震，據美國地質調查局指出，地震深度僅10公里，震央位於距離最近的主要城鎮金貝（Kimbe）東南方約194公里處。

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美國海嘯警報中心（U.S. Tsunami Warning Center）已發出海嘯警報。後續在幾乎相同的地區又發生了多起餘震，從清晨4點39分至5點56分，陸續發生5起規模4.9至5.3不等的地震。

美國地質調查局指出，巴布亞紐幾內亞的新不列顛地區海岸於今晨發生規模6.9地震，地震深度僅10公里，震央位於距離最近的主要城鎮金貝（Kimbe）東南方約194公里處，後續又發生了多起餘震。（圖擷自USGS）

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