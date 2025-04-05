為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    南太平洋巴紐發生規模6.9淺層地震 海嘯警報發布

    美國地質調查局指出，巴布亞紐幾內亞的新不列顛地區海岸於今晨發生規模6.9地震，地震深度僅10公里，震央位於距離最近的主要城鎮金貝（Kimbe）東南方約194公里處。（圖擷自USGS）

    美國地質調查局指出，巴布亞紐幾內亞的新不列顛地區海岸於今晨發生規模6.9地震，地震深度僅10公里，震央位於距離最近的主要城鎮金貝（Kimbe）東南方約194公里處。（圖擷自USGS）

    2025/04/05 06:43

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕位於南太平洋島國巴布亞紐幾內亞的新不列顛（New Britain）地區海岸，於當地時間清晨6時4分（台灣時間清晨4時4分），發生規模6.9強震，總部位於美國的太平洋海嘯警報中心也發出海嘯警報。

    巴布亞紐幾內亞的新不列顛（New Britain）地區海岸於今晨發生規模6.9地震，據美國地質調查局指出，地震深度僅10公里，震央位於距離最近的主要城鎮金貝（Kimbe）東南方約194公里處。

    美國海嘯警報中心（U.S. Tsunami Warning Center）已發出海嘯警報。後續在幾乎相同的地區又發生了多起餘震，從清晨4點39分至5點56分，陸續發生5起規模4.9至5.3不等的地震。

    美國地質調查局指出，巴布亞紐幾內亞的新不列顛地區海岸於今晨發生規模6.9地震，地震深度僅10公里，震央位於距離最近的主要城鎮金貝（Kimbe）東南方約194公里處，後續又發生了多起餘震。（圖擷自USGS）

    美國地質調查局指出，巴布亞紐幾內亞的新不列顛地區海岸於今晨發生規模6.9地震，地震深度僅10公里，震央位於距離最近的主要城鎮金貝（Kimbe）東南方約194公里處，後續又發生了多起餘震。（圖擷自USGS）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播