網傳賴清德在川普推特留言開嗆 總統府澄清是假消息

總統賴清德。（資料照）

2025/04/04 22:59

〔記者蘇永耀／台北報導〕美國總統川普昨宣布對各國實施「對等關稅」，其中對台灣課徵稅率為32％，第一時間府院隨即以事前各項模擬沙盤推演為基礎，接續召開會議針對實際稅率討論因應措施。總統賴清德、行政院長卓榮泰昨皆在社群平台上發出聲明，向國人初步說明政府態度，不料網路上出現謠言宣稱「賴總統跑到川普社群留言嗆聲」，隨後國民黨發言人也開酸「賴總統對美交涉唯一方式是當小編、當網友」。對此，台北市議員林亮君反批，總統在自己的社群平台上表達台灣立場天經地義，認為在野黨面對經貿巨變，還在散佈假消息，直指「相當沒格調」。

賴總統昨晚分別於臉書及社群平台X上發表貼文，表示美國川普總統對等關稅政策，超乎各國預期，並強調將持續與產業緊密聯繫、與美方強力交涉，務必維護國家利益；X平台貼文中，賴總統也再次說明，台灣對美國的貿易順差是政策變遷的結果，而非不公平貿易措施所造成，期待與美國密切合作，確保以公平、互利的方式，加強雙方共同的繁榮。對於網路有人造謠「賴總統跑到川普社群X留言嗆聲」，總統府發言人郭雅慧表示，關稅議題賴總統並無在任何人社群留言或回覆，盼外界勿造謠以訛傳訛。

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至於國民黨發言人發文開酸，稱「賴清德找不到管道對美交涉，唯一方式居然是當小編、當網友，親自到X平台上向川普抗議」，林亮君稍早也以兩點發文回擊，第一，賴總統是在自己的X發文、第二，總統表達台灣立場，天經地義。對於國民黨的批評，林亮君認為，美對台課徵對等關稅，朝野都嚴陣以待，在野黨卻用嘲諷、散佈假消息的方式面對經貿巨變，痛批「相當沒格調」。林亮君強調，值此之際「朝野都應團結一心，守護台灣利益」，審慎應對，持續與美方談判。

總統府發言人郭雅慧表示，有關「對等關稅」政策，政府會以給產業最大支持、穩定經濟情勢為目標，持續與產業緊密聯繫，並與美方強力交涉，以具體行動維護我國國家與產業利益。盼值此台灣乃至於全球共同面臨挑戰之際，台灣社會各界團結一致對外，傳遞正確資訊、共同因應挑戰。

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