答案揭曉！鹿港老街古宅驚見「凍霜」? 原來是壁癌

鹿港百年古宅出現白色結晶，遇熱沒有融化，證實應該是「白華」才對。（林裕柏提供）

彰化縣鹿港老街百年古厝寒流報到卻出現白色結晶，一度讓在地人猜是「凍霜」，也有人懷疑是俗稱壁癌的「白華」，由於今天（10日）天氣回暖，白色結晶照樣還在，且遇熱沒融化，頓時讓答案揭曉，原來是「白華」（壁癌）！

曾任鹿港鎮公所農業課長許丕和表示，「白華」跟「霜」乍看有點像，還是有點差別，因為霜應該要溫度零度才會結晶，遇熱就會融化，摸起來會化成水的是霜，嘗起來無味。一般嘗起來是鹹的，遇熱也不會融化，那就是白華。

請繼續往下閱讀...

許丕和表示，這幾天雖然鹿港早晚有來到低溫10度，但是溫度還是不夠低到結霜的程度，而「白華」比較常見於水泥與磚縫，這在民宅當中很常見，一般都是稱為「壁癌」，摸起來會化成粉。

而在鹿港老街百年老厝經營鬆餅屋的業者林裕柏證實，在廚房門檻處的白色結晶，今天還維持現狀。這也讓許丕和推論這是「白華」，而非有冰晶、遇熱會融化的「霜」。

鹿港百年古宅出現白色結晶，遇熱沒有融化，證實應該是「白華」才對。（林裕柏提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法