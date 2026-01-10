為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    答案揭曉！鹿港老街古宅驚見「凍霜」? 原來是壁癌

    2026/01/10 20:26 記者劉曉欣／彰化報導
    鹿港百年古宅出現白色結晶，遇熱沒有融化，證實應該是「白華」才對。（林裕柏提供）

    鹿港百年古宅出現白色結晶，遇熱沒有融化，證實應該是「白華」才對。（林裕柏提供）

    彰化縣鹿港老街百年古厝寒流報到卻出現白色結晶，一度讓在地人猜是「凍霜」，也有人懷疑是俗稱壁癌的「白華」，由於今天（10日）天氣回暖，白色結晶照樣還在，且遇熱沒融化，頓時讓答案揭曉，原來是「白華」（壁癌）！

    曾任鹿港鎮公所農業課長許丕和表示，「白華」跟「霜」乍看有點像，還是有點差別，因為霜應該要溫度零度才會結晶，遇熱就會融化，摸起來會化成水的是霜，嘗起來無味。一般嘗起來是鹹的，遇熱也不會融化，那就是白華。

    許丕和表示，這幾天雖然鹿港早晚有來到低溫10度，但是溫度還是不夠低到結霜的程度，而「白華」比較常見於水泥與磚縫，這在民宅當中很常見，一般都是稱為「壁癌」，摸起來會化成粉。

    而在鹿港老街百年老厝經營鬆餅屋的業者林裕柏證實，在廚房門檻處的白色結晶，今天還維持現狀。這也讓許丕和推論這是「白華」，而非有冰晶、遇熱會融化的「霜」。

    鹿港百年古宅出現白色結晶，遇熱沒有融化，證實應該是「白華」才對。（林裕柏提供）

    鹿港百年古宅出現白色結晶，遇熱沒有融化，證實應該是「白華」才對。（林裕柏提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播