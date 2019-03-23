化工廠爆炸47死 中國阻無人機拍攝

2019-03-23

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國江蘇天嘉宜化工有限公司二十一日下午二時四十八分發生農藥工廠苯爆炸事件，火勢直至隔日上午七時許才全數撲滅，官方公告死亡人數多達四十七人，送醫六四○人中有九十人傷勢嚴重。中國媒體把問題導向天嘉宜不斷違反公共安全卻屢罰不改，目前出訪海外的中國國家主席習近平，則在出事第一時間要求「加強輿情引導」、「維護社會穩定」，當局甚至疑似干擾媒體用無人機拍攝災區。

鹽城市響水縣陳家港化工園區在出事當下，曾測得芮氏規模三．○地震。中國媒體公布的空拍畫面則顯示，出事廠區全毀，中心驚見巨坑，空中還瀰漫著濃煙；周邊街道也一片狼藉，居民房屋門窗嚴重受損，路上滿是血淋淋的死傷民眾。

澎湃新聞記者在社群媒體刊出無人機空拍畫面，但畫面震動厲害，一些記者稱這是當地政府設置無人機干擾器，阻止記者報導。

事發化工廠工安紀錄惡劣

倖存者明確指出，事發工廠上空曾出現原子彈爆炸可見的蕈狀雲。以半公里外另一家化工廠目擊火光的崔姓員工為例，他當時連忙準備通報，但「手機剛拿到手裡，電話還沒打就被炸飛了」，除了人倒地，衣物也因衝擊波來襲而碎裂，下半身更只勉強剩個腰帶，向外爬行百公尺後才獲救。

中國共產黨旗下《新京報》二十一日則直指天嘉宜「在安全生產方面可謂劣跡斑斑」，一八年二月更有十三項安全隱憂，遭中國國家安全生產監督管理總局盯上。但陳家港化工園區○七年十一月就曾發生江蘇聯化科技有限公司爆炸案，當地官員當時卻對民眾高喊「寧願被毒死，也不願窮死」，還以色誘、重金收買、軟禁、武力威脅等方式，阻撓媒體報導。

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