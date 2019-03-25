江蘇化工廠爆炸》先前通報64死、28失蹤「被消失」了

2019-03-25 08:31

〔即時新聞／綜合報導〕3月21日中國江蘇省天嘉宜化工爆炸事件，造成重大死傷，之前官方曾發布，至本月23日上午7時的統計，已死64人、28人失蹤，多數百人輕重傷，搜救持續進行中，但是，官方最新的傷亡統計報告，已死跟失蹤人數都「被消失」了，且當地學校在今天上午將全部恢復上課。

綜合媒體報導，中國官方是在昨天下午舉行化工廠爆炸的第三次新聞發布會，根據會上報告，截至24日12時，爆炸事故救治傷員604人，危重19人，重症98人，出院59人，留院觀察142人。尚有4個企業還在進行搜救；還稱所有受損學校已完成維修，今（25）日將全部復課。

詭異的是，中國官方在第二次發布會上所提的64人死亡，失蹤28人等數字，全部都不提了。

之前曾有媒體報導，化工廠爆炸後，延燒逾10小時，有毒氣體彌漫廠區及附近區域，消防及救難人員都是戴上防毒面具上場救難，廠房遭爆破、多人死傷，連附近的學校、民居門窗都受到震破，學校停課，正出訪歐的中國國家主席習近平聞訊震怒，要求引導輿論，當地官員承受壓力，對媒體採訪多方阻撓，所有事故真相及救難進度都被官方控管。

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