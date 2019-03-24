江蘇化工廠大爆炸 傷亡增至64死、28失蹤

2019-03-24 07:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇天嘉宜化工有限公司在本月21日下午發生爆炸事件 ，火勢連燒約10小時才撲滅，造成嚴重死傷，截至昨天（23日）上午7點統計，已造成64人死亡，28人失聯，估逾130人送醫。死者身份有26人已確認、38人待確認身份；已救治的病人中，危重21人，重傷73人，搜救工作仍然繼續。

綜合媒體報導，這次事件發生後，中國國家主席習近平正在國外訪問，傳聞訊震怒， 緊急下令「加強輿論引導」，以疏導民怨，以致接著發生當局阻止媒體採訪、各式賤招齊，如阻無人機拍攝、色誘媒體記者等傳言都出，但整個事故真實情況也被阻撓，目前只能從官方發布來了解情況。

目前整個廠區還彌漫刺鼻味道，大批消防人員還在繼續搜生還者，失蹤者家屬仍然苦候親人消息，昨天上午有一名約40歲的男子被困40小時後被救出，其意識清醒。

不止廠區受損嚴重，連同廠區週邊有2800間多戶居民房屋受損，附近約10間學校校舍門窗、玻璃受損，今天將進行緊急修復，且現場疑似還充滿有毒氣體，各種有毒傳言在當地流傳，附近民眾人心惶惶，不過，當地政府宣佈，陳家港地區學校明天（25日）復課，民怨更沸騰。

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