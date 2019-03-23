滅佛、炸觀音還不夠 中國基督徒印聖經竟被囚禁這麼久

2019-03-23 13:07

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國打壓宗教無所不用其極，除炸毀世界最大銅座佛像、粉碎世界最大摩崖石刻觀音像外，如今連複印聖經也被扣上「顛覆國家政權罪」！

致力於報導各宗教在中國受迫害狀況的網路雜誌《寒冬》（Bitter Winter）22日報導，李亮原是安徽省召會的一名帶領，他因複印聖經被依顛覆國家政權罪重判5年，現雖已獲釋，但仍受到警察監控、脅迫，恐嚇他如果再信神至少要被判刑10年，且家人也要受牽連。

長期以來，中國把集體懲罰大力推行到宗教領域，一人信神會禍延全家。

知情人士告訴《寒冬》，2012年李亮被抓時，警察在其家中搜出了兩台印表機、大量列印紙以及已複製好準備分發給信徒的聖經章節。警察以此「證據」認定李亮是「反革命組織的頭」，將其帶走關押。為獲取物資來源等教會信息，警察對李亮嚴刑逼供4個月，之後李亮被判刑5年

在文革時期，「反革命」是一項罪名，被北京當局廣泛運用，對象多為宗教及異議人士，1997年修訂的《中華人民共和國刑法》取消了該罪名，並以「顛覆國家政權罪」（即造反罪）取而代之。

一位匿名教會信徒表示，北京對基督徒扣以「反革命」的罪名，目的就是樹立共產黨的絕對權威。隨著當局持續加大迫害宗教力度，在中國僅持有一本宗教書籍就可能因此受迫害，保管宗教書籍則更是危險。

美國舊金山一名牧師去年曾公開表示，中國政府將重新編訂聖經，其中會加入儒家、道家及佛家經典，並在註釋本中體現愛黨愛國的「社會主義價值觀」。

他說，重編聖經勢必遭到全球基督徒抵制與譴責，北京未必能在短時間內如願，但重新翻譯及推出註釋本則很有可能，他強調「最危險的是出版具有社會主義核心價值的聖經註釋本」。

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