「我在執法！」教會牧師74歲老母被中國警毆打成傷

2019-02-25 19:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川省成都市的「秋雨聖約教會」，在去年12月間遭政府大肆抓捕數百名信眾，當局還派員持續監視信徒家屬，主持教會的王怡牧師高齡74歲的老母，竟被警方以「執法」名義公然暴打。

「秋雨聖約教會」透過臉書粉絲專頁發布訊息，內容提到王怡牧師高齡74歲的老母，在24日早上前往銀行提領現金，卻被員警盯梢，還要求她要給警方看提款密碼，員警不合理的要求被拒絕後，惱羞成怒之下對老人家大打出手，扯住74歲被害人的白髮將她推倒在地暴打一頓，銀行保全想出手相救，卻被員警喝斥「我在執法」。

老人家挨打成傷後，派出員警的「汪家拐派出所」出面摸頭，承諾會處置動粗的警察，但同時也要求她不要向外界透露兇手究竟是誰；「秋雨聖約教會」表示，「我們暫且等候，此事如不按法律處理，相信上帝必有報應」。

與此同時，另外其他4名已遭逮捕的信眾，他們家人被當地警方在本月15日帶回偵訊，原因是這些人向德國駐成都的派駐官員求救，當地政府認為與該教會相關的人員們，即使被取締了還是繼續從事非法活動，成都國家安全保衛甚至認為他們是「垃圾」，若是在40年前便能夠「給基督徒戴尖帽子砍頭」。

秋雨聖約教會臉書全文

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