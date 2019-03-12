中國三自教會批境外滲透 揚言消滅基督教「洋烙印」

2019-03-12 10:48

〔即時新聞／綜合報導〕宗教中國化？中國基督教三自愛國會運動委員會主席、中國政協委員徐曉鴻，昨天在中共全國政協大會發言，他批評西方反中勢力妄圖通過基督教顛覆中國政權，堅決擁護國家將害群之馬繩之以法，並強調要消除中國基督教「洋教烙印」。

綜合中媒報導，中共國家主席習近平近年強調「宗教中國化」，徐曉鴻昨天發言以「基督教中國化」為題發言，批評「境外滲透，私設聚會點」，認為中國當局不加以重視，可能產生嚴重的政治後果。他還提到，中國教會姓「中」不姓「西」，西方反中勢力，妄圖透過基督教影響中國社會穩定、甚至顛覆中國政權的行為，注定不會得逞。他還強調，對此問題需要「不斷消除我國基督教『洋教烙印』」。

去年12月四川成都秋雨聖約教會成員，傳出被大規模逮捕，當時鼓吹憲政的牧師王怡以及妻子被控煽動顛覆國家政權罪，至今下落仍不明。徐曉鴻受訪時表示，顛覆國家安全也包含秋雨教會，但此次演講不只針對秋雨，「主要是境外一些勢力，藉著意識形態，來利用基督教進行分裂。」

目前中國的基督教會需要經過官方註冊，據數據統計，目前中國6000萬新教徒中，有一半以上是在未經註冊的教堂做禮拜。

對此，香港《明報》引述北京基督教家庭教會聖愛團契長老徐永海表示，上世紀50年代起，三自教會的成員就帶著軍警到處搜捕長老、牧師，「1995年我被當局拘捕，也是三自教會起的作用。」他強調，「三自教會不能保護教徒，也不能為教會出聲，他們不能代表我們」。

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