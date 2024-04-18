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日本深山焦屍案企業家遇害 兇嫌自首、犯案詭異時間點曝光

栃木縣那須町深山近日發生離奇命案，兩具遺體被燒成焦黑、交叉疊放手腳被綑綁，頭部套上塑膠袋並用膠帶綁死，死狀相當淒慘。圖為栃木縣警察本部。（圖擷取自Google街景）

栃木縣那須町深山近日發生離奇命案，兩具遺體被燒成焦黑、交叉疊放手腳被綑綁，頭部套上塑膠袋並用膠帶綁死，死狀相當淒慘。圖為栃木縣警察本部。（圖擷取自Google街景）

2024/04/18 11:39

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本栃木縣那須町深山近日發生離奇命案，2具遺體被燒成焦黑、交叉疊放手腳被綁，頭部套上塑膠袋並用膠帶綑綁，死狀相當淒慘。目前當地警方調查發現，死者之一是1名55歲企業家寶島龍太郎，17日則有1名20歲男性向東京都警察署投案，由於整起命案作案手法複雜，警方懷疑不只1人犯案，目前仍持續調查中。

綜合日媒報導，2名死者遺體16日上午6點50分在那須町深山河邊被發現，2具遺體手腳被綑綁，頭上都被套上塑膠袋並用膠帶黏死，並疑似被用汽油燒至焦黑，遺體交叉疊放。

警方指出，2名死者之一是設籍於東京都台東區的55歲企業家寶島龍太郎，另1名死者則是身高162公分、約40至60歲的女性，2人死因都是遭勒頸後窒息，女子頭蓋骨有骨折。

據了解，寶島龍太郎平常住在東京都千代田區的高層公寓，本身是2間公司的代表，在東京都台東區經營10間以上的燒肉店、居酒屋等店鋪，同時也經營不動產買賣，以及中國製、南韓製衣料雜貨等進口販賣事業。

日媒訪問到寶島龍太郎的親友，親友表示在本月14、15日曾和寶島龍太郎聯絡，另1名親友更提到，在15日晚間7點左右，還在東京上野的餐廳前面看到他。而詭異的是，在不到12小時後，寶島龍太郎就被人發現陳屍在超過150公里外的栃木縣那須町，這段時間的各項疑點也成為警方調查重點。

參與調查的人士指出，1名20多歲男子17日向東京都警察署自首。警方認為涉案人數可能不只1人，目前正詳細調查中。

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