中共利用毛澤東「楓橋經驗」鬥宗教 文革似死灰復燃

2019-03-04 23:56

〔國際新聞中心／綜合報導〕為配合推廣「楓橋經驗」，中共正全面推行「一村一警」新政策，利用1960年代中國「文化大革命」時期，挑動群眾鬥群眾、骨肉鬥骨肉、教派鬥教派的相互舉報方式「維穩」，調查搜捕宗教人士。該政策預料將使當局強化對各地農村的管控。

「楓橋經驗」係毛澤東發起的全國「四清運動」（清政治、清經濟、清組織和清思想）的試點方案，再發展為一種社會治安綜合治理經驗，最早於1960年代初期在浙江省寧波專區諸暨縣楓橋區（現在的浙江省諸暨市楓橋鎮）實施。毛澤東利用楓橋經驗，當作廣大民眾「監控、改造階級敵人」的手段，以「10個人包夾改造一個人，矛盾不上交、社會改造」，讓社會內部忙於彼此鬥爭。

河南省一名肖姓「村警」去年8月收到其所屬派出所發出的通知單，下令村警暗查所有具宗教信仰的村民，並立即回報。包括長期出國人員、長期離家人員、信教人員、居住出租房不講真實姓名的人員、有祕密聚會情況的家庭等，都是調查對象。

由於中國當局把農村社區劃為15至20戶居民的「網格」，故一村一警又稱「一格一警」政策。藉此，中共就能加強對村民的嚴密管控。肖某指稱，部分村警是村委會人員兼職，還有很多是地痞、聲名狼藉的人，他們為了錢什麼都敢幹，一般都是比較熟悉本村情況的人。

一名基督徒說，這些村警以查戶口的名義到很多基督徒家中訪查，詢問家人情況、拍照、錄影，甚至有時還會跟監。

不接受政府管控、與海外有關連、人數眾多、積極傳福音、閱讀禁書等，都是目前中國「家庭教會」的主要特徵。但只要哪個人或團體不接受黨、政府的領導、有微詞，那就是反黨、反政府，就會被打成「邪教」。

中共當局2018年11月在浙江紹興，以紀念中國前領導人毛澤東指示學習推廣楓橋經驗55週年的名義召開會議。中共中央政法委、公安部、最高法院、國安部等單位均派高層參加，接著官媒也大力宣傳，推廣楓橋經驗。2013年，習近平要求各級黨政部門認識楓橋經驗的意義，這種利用廣大群眾實施管控、懲治的做法如今死灰復燃，用來「鉗制、改造」異議人士及各宗教團體。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/