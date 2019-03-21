與美國漸行漸遠... 菲外長訪中大讚共產黨一黨獨裁

2019-03-21 10:34

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓外交部長洛欽（Teodoro Locsin）最近訪問中國，與中國外交部長王毅會面時，大讚中共一黨獨裁的統治模式，並貶低西方民主國家，外媒認為，此舉顯示菲律賓與美國已漸行漸遠。

根據中國外交部發文，洛欽與王毅會面時頻頻稱讚中國，聲稱「從來沒有一個國家像中國這樣，給世界帶來希望。」並說「中國獨特的體制優勢使中國取得了他國無法比擬的發展成就，中國共產黨的領導發揮了無可替代的作用。」

此外，他也不忘批評西方民主國家，稱西方國家以殖民主義和帝國主義方式，壓迫發展中國家，而中國的「一帶一路」倡議，在實現自身發展的同時，帶動了其他國家共同發展，實現共同繁榮。

《美國之音》指出，這突顯菲律賓與美國之間漸行漸遠，菲國總統杜特蒂在2016年上任後，就不斷批評美國在內等西方國家。

報導也提到美菲之間簽署長達近70年的「美菲共同防禦條約」問題，菲律賓國防部長洛倫扎納認為，雙方關係比過去複雜，有必要對條約進行審視檢討，洛欽日前則對此問題釋出善意，認為不需要檢討。

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