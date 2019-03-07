大馬首相警告菲律賓 小心中國「債務陷阱」

2019-03-07 18:38

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞首相馬哈地（Mahathir Mohamad）今（7）日正式訪問菲律賓，並警告菲國小心陷入中國的「債務陷阱」，還呼籲不要讓可能「干擾政治平衡」的中國人大舉湧入。

《海峽時報》報導，馬哈地告訴ABS-CBN新聞，「如果你從中國借來鉅額資金，然後你無法還款，借款方就會處在貸款方的控制之下，因此，我們必須非常小心」。他說，像菲律賓這樣個國家，應該「規範或限制來自中國的影響」。

自去年上台以來，馬哈地一再誓言要重新談判或取消他所謂「不公平」的中國基礎設機交易，在希望聯盟接管大馬政府近10個月後，馬哈地政府仍在與中國重新談判200億美元（約新台幣6000億元）的東海岸銜接鐵道計畫，盼能降低成本。

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）採取不同的做法，一直在尋求中國投資，以資助菲國在未來10年內建設新的高速公路、鐵路、機場、碼頭和橋樑計畫，預計耗資1080億美元（約新台幣3.3兆元）。

馬哈地也警告菲國，不要讓可能「干擾政治平衡」的中國人大舉湧入。他說，外國直接投資的定義是引進資本、技術、雇用當地人和對改善當地經濟有貢獻，而不是讓大量的外國人到本地居住，因為這可能擾亂該國的政治平衡。

自杜特蒂2016年上任以來，至少有20萬中國人湧向馬尼拉，大部分的人受雇於為中國玩家服務的網路博弈公司。

馬哈地說，「只要他們不是永久居民，對菲律賓來說就不是危險」，「但是，如果有大量的外國人來到這個國家生活、居住，甚至影響經濟，那麼你就必須重新思考，無論好壞，或是必須對他們施加限制」。

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