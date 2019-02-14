強國女潑警豆花引眾怒 菲國大報：象徵中國輕視菲律賓

2019-02-14 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國23歲女留學生張佳樂（Jiale Zhang，譯音），本月9日試圖帶豆花進入馬尼拉捷運站時遭菲律賓員警阻擋，張女因此大發脾氣把豆花潑向員警，讓當地民眾的反中情緒升高，菲國大報今（14）日發社論指出，此事象徵中國輕視菲律賓。

涉案的張女在事發後已被逮捕，當局已正式控告她涉嫌襲擊等罪名，她週三交保獲釋後，隨即被菲國移民局拘留，移民局發言人表示，張女被視為不受歡迎的外國人，對公眾利益構成風險，面臨將被驅逐出境並列入黑名單的可能性。

菲律賓全國性英文大報「馬尼拉標準報」（Manila Standard）的社論指出，從另一個角度來看，這件事可被視為中國輕視菲律賓的象徵，來自中國的張女自認優於菲國員警，認為「她（張女）可以踐踏他（菲國員警）尊嚴」。

評論指出，在菲律賓與鄰國及西方國家關係緊張之際，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）選擇親近中國，不執行南海仲裁結果，未維護菲國在南海部分地區的主權，還不斷接受來自中國對菲律賓投資和貸款的承諾。

評論提到，菲國政府在中國事件上也存有內部分歧，政府官員在不同程度上表達了異議。評論認為，正是因政府缺乏對中國明確的態度，才會使外界將潑豆花事件與菲律賓的中國政策聯繫起來。

評論指出，如果菲國政府在菲、中關係上的立場更加明確，那潑豆花事件自然也只會被當成一個意外事件。

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