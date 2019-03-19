孟宏偉返中遭秘密逮捕 妻子周遭怪事不斷危機重重...

2019-03-19 11:18

〔即時新聞／綜合報導〕國際刑警組織前主席孟宏偉去年底返中後突遭逮捕，至今仍無法與外界直接聯繫，其妻當時先在法國報案，其後不斷對外求救，稱其與夫婿性命堪憂。法國媒體披露，孟妻自事發後身邊怪事不斷，所幸她目前還在法國警方保護下，等待政治庇護的申請結果。

在孟宏偉去年底遭逮捕後，孟妻雖曾報警也接受外媒訪問，但均未公布真實姓名及面貌，僅自稱葛瑞絲．孟（Grace Meng），就連安排外媒專訪時也只出示背部，就為了減少來自中國方面的騷擾與攻擊。

法國《解放報》（Liberation）指出，從孟宏偉去年底失聯後，住在法國里昂的孟妻便持續遭遇怪事，頻頻有人以各式緣由欲將她誘出。在去年9月，孟宏偉僅失聯而未確定遭中國政府逮捕時，曾有香港商人稱欲聘孟妻為顧問為由，約她共赴捷克談投資，但孟妻機警地予以拒絕。

這名商人在去年10月4日、孟宏偉已失聯達1個月時，再度邀請孟妻同赴國外遭拒，此後孟妻的一支由北京付費電話就突然被切斷，在中國的銀行帳戶也被凍結。此外，孟妻的鄰居也警告她，稱孟宅的警鈴響了好幾次，電表也曾被撬過，孟妻心生恐懼，以新手機聯繫孟宏偉在國際刑警組織的4名舊部，但都沒有回應，她只好連夜帶著7歲的雙胞胎孩子住進旅館。

過沒幾天，有陌生人突然撥打孟妻秘密保有的新手機，以中文告訴她「有兩隊人馬去找妳」，孟妻嚇得向當地警方報案。翌晨，孟妻攜兒至旅館餐廳吃早餐時，發現兩名亞洲面孔的人已入座，其中一人起身向櫃檯詢問「葛瑞絲．孟」的入住房號，所幸孟妻是以朋友名義登記住房，身分及住所並未徹底暴露。

此後又傳出中國領事館聯繫孟妻，稱欲轉交一封孟宏偉的信，要求她親自至領事館領取，然而，當孟妻回答會在警方陪同下前往後，領事館便無回應，此事無疾而終。

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