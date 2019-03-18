小時候曾因超重遭霸凌 紐西蘭恐攻槍手長期孤獨

2019-03-18 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕據媒體報導，上週五（15）在紐西蘭基督城槍殺50人的槍手塔倫（Brenton Tarrant），在新南威爾斯省格拉夫頓（Grafton）成長的少年時期，因身形較胖在球隊中遭排擠霸凌，長時間處於孤獨狀態。塔倫今日表示他放棄聘請律師為其辯護，而改以自我辯護。

綜合媒體報導，曾是塔倫在橄欖球隊「Grafton Ghosts」的U-15隊友圖特（Daniel Tuite）在受訪時指出，塔倫曾因在球隊曾遭針對性的霸凌，因此長時間處於獨自一人的狀態，「Grafton Ghosts很苛刻，如果你稍微超重，或者在球場上有些沒用，你很可能就成為被霸凌的對象。這是塔倫長時間自我封閉的原因。」

圖特表示，塔倫因膝蓋受傷，轉而投入健身房練舉重，「有些事情不同了，塔倫很執着於練出健美身形。」圖特也表示，在他們的成長階段，並沒有接觸過穆斯林。在格拉夫頓經營健身房並且曾擔任塔倫健身教練的格雷（Tracey Gray）表示，「他來的時候只是個剛畢業的男孩，但他展現出訓練自己的決心，並且完成訓練。」

塔倫的家庭在當地聲望頗高，塔倫的父親在塔倫20歲左右時因癌逝世。父親去世後，塔倫花了7年的時間在歐洲旅行，期間他多次進出土耳其和保加利亞。而土耳其和保加利亞的政府，也正在追蹤塔倫的旅行足跡，以確定塔倫的極端思想是否是在該國旅行期間接觸到的。

對於希望能夠自辯，原本會為塔倫辯護的律師彼得斯（Richard Peters）表示，「塔倫下決定時理性，看似沒有任何精神問題，塔倫像是明白正在發生什麼事。」

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