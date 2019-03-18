紐西蘭恐攻影片成競選工具 土耳其總統竟公然播放

2019-03-18 14:44

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭清真寺日前發生恐攻事件，槍手無故對民眾進行掃射還全程直播，由於直播內容過於血腥暴力，全球多個社群媒體決議將影片下架，但近日該支影片卻淪為競選工具，在造勢會場中播放，引起關注。

綜合外媒報導，土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）上週日（17日）在造勢會場上，電視轉播紐西蘭清真寺恐攻的影片，雖有經過打碼處理，但仍造成議論。

《彭博》報導，艾爾多安播放恐攻影片明顯示為了月底的地方選舉，為了拿下伊斯蘭保守派的選票，甚至將土耳其反對黨領袖的聲明拿與立場極右的澳洲參議員安寧（Fraser Anning）相比，表示穆斯林移民在紐西蘭遭遇恐怖攻擊，但安寧卻把恐攻濫射事件怪罪在穆斯林移民身上。

在加吉安特市（Gaziantep）的造勢場合中艾爾多安說道：「槍手塔蘭特（Brenton Tarrant）曾表示，土耳其和我，甚至是整個穆斯林都被當成目標...他誓言要殺死所有人，將我們從土地上趕走」試圖煽動選民情緒。

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