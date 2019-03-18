刷卡機變武器…肉身擋槍手 短暫阻止濫射

2019-03-18

〔編譯魏國金／綜合報導〕當紐西蘭人正努力對造成五十人喪生的基督城濫射悲劇療傷止痛之際，事發當時的英勇事蹟也陸續浮出檯面，包括一名穆斯林抓起信用卡刷卡機與二十八歲槍手塔倫對峙，另有一人撲向塔倫，卻不幸遭擊斃。

四十八歲的阿富汗難民阿濟茲（Abdul Aziz，見圖，法新社）表示，十五日他與四個孩子在基督城林伍德清真寺參加週五「主麻日」禮拜時，聽見有人大喊槍手開槍，於是衝出寺外，途中抓了一具刷卡機充當武器。他看到一名身穿迷彩軍裝的持槍男子，無法確定他是好人還是壞蛋，「他對我飆罵後，我知道他非善類」，於是將刷卡機丟向他，「我只想嚇他，讓他別進來。」

撿起凶手掉落槍枝緊追 還砸破他車窗

刷卡機擲中塔倫，他跑回停車場，開始對阿濟茲開槍。阿濟茲說，塔倫落下一支霰彈槍，於是以第二把槍射擊，他在車子之間閃躲。他想，塔倫可能要上車取得更多武器行凶，於是撿起掉落的槍枝緊追塔倫，途中他扣了板機，知道槍裡沒有子彈。他說，「我對他大吼大叫，過來這裡，過來這裡；我只想讓他的焦點集中在我身上。」

阿濟茲說，塔倫走進清真寺，他跟著進去，兩人再度對峙，「他看到我手裡拿著霰彈槍，便丟了槍往他的車跑，我追他，他坐進車裡，我用槍砸破他的車窗，他對我開罵，開車走人。」阿濟茲繼續追著塔倫，塔倫急速迴轉，揚長而去。阿濟茲說，他回到清真寺，發現每個人躲起來，「我告訴他們，弟兄們，現在安全了，出來吧，他已經走了，然後每個人哭了起來。」

該寺教長阿拉比說，若非阿濟茲的英勇行為，死亡人數將不只八人。阿濟茲則說，「我只是盡我的本分，任何人在那樣的情況下，也會有相同的行動。」他說，他出生於阿富汗，在澳洲以難民身分生活了二十七年，有感於澳洲的種族主義，兩年半前移居紐西蘭。

保護信眾 無名英雄撲向槍手遇害

塔倫在另一座努爾清真寺槍殺四十二人，在他的直播影片中，可見到五十歲的拉希德（Naeem Rashid）為保護其他人撲向他。拉希德與二十一歲的兒子皆罹難，他來自巴基斯坦阿伯塔巴德，歸化紐西蘭已九年。

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