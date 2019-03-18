孟買上空險2客機相撞 印度：都怪巴基斯坦

2019-03-18 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕印度孟買空域上週五（15日）有2架國際航班因飛行高度太相近而差點相撞。印度官員表示，巴基斯坦關閉領空才導致該情況發生。

印度媒體報導，印度機場管理局（AAI）發言人表示，「在巴基斯坦領空關閉後，我們印度領空正面臨大規模定期和不定期的飛行，我們的空中交通管制員有能力處理這一情況，但仍不幸發生了這起事件」。

發言人表示，上週五，從越南胡志明飛往法國巴黎的法國航空班機AF-253，以及從阿拉伯聯合大公國阿布達比飛往尼泊爾加德滿都的阿提哈德航空班機EY-290，差點在孟買空域相撞。根據當局的說法，法航客機當時飛行高度為3萬2000英尺，阿提哈德航空客機則在3萬1000英尺高空飛行。

由於兩機高度太相近而觸發空中防撞系統，向印度當局警告可能發生碰撞。印度空中交通管制員要求阿提哈德航空的飛行員把飛行高度拉高到3萬3000英尺處，讓EY-290在爬升時幾乎與迎面飛來的AF253面對面，差點相撞。

目前該名空中交通管制員已被停職，印度民航總局（DGCA）正在調查此事。印度機場管理局一名官員說，這起事件是巴基斯坦領空自2月27日關閉的結果。

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