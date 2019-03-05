軍費第5大國落漆 印度：國內彈藥只夠撐10天...

2019-03-05 13:50

〔即時新聞／綜合報導〕印度與巴基斯坦於上個月27日爆發空戰，印度1架米格21型戰機被擊落，暴露軍備老舊問題，也讓寄望靠「印太戰略」制衡中國的美國略感無力，外媒報導指出，儘管美軍有意出售先進武器，但印度卻面臨軍費不足、官僚體制阻礙軍購等問題，印度政府自己估算也指出，若明天爆發戰爭，印度的彈藥儲備只夠用10天。

根據《紐約時報》報導，印巴空戰對印度來說是罕見考驗，面對軍力僅印度一半的巴基斯坦，卻打下1架戰機，充分說明印軍惡化的戰力狀況，讓戰略分析師很傻眼。美國官員也感嘆，因印度龐大的官僚主義，讓軍售與聯合演習變得非常麻煩，且軍費嚴重不足，印度陸海空軍傾向競爭而非合作。

報導指出，印度政府估算，若明天發生激烈戰爭，印度部隊只能供應約10天的彈藥，且高達68％的軍隊設備都已老舊，官方認為印度軍武已是「骨董級」。該國議員高戈伊（Gaurav Gogoi）直說，「我們的軍隊缺乏現代化裝備，卻得進行21世紀的軍事行動。」

報導也提到，無論印度政府編列多少軍費，分配才是問題所在。印度國防預算大部分用來支付現役部隊的薪水及養老金，僅140億美元用在購買新的硬體，因此即便印度軍費高達世界第5，但今年僅1/4的軍費用來添購新設備，至今仍需仰賴老舊米格21做為空軍主力之一。

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