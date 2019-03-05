空中愛國主義 印航要機組員廣播熱情呼喊「印度萬歲」

2019-03-05 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕在印度與巴基斯坦爆發軍事對峙後，民族主義、愛國主義襲捲了印度，印度航空（Air India）發通知要求機組人員，在每次廣播結束前要熱情呼喊「印度萬歲」（Jai Hind）。

綜合外媒報導，這家國家航空公司主管週二（5日）在一份通告中表示，「所有人都需要在每次說完廣播內容時，稍作停頓，用充滿情感的方式呼喊『印度萬歲』，立即生效」。印度航空一名發言人表示，這種做法的通告於2017年首次發布，但由於有新員工加入，因此需要重新提醒。

但一些網友懷疑，愛國主義是否是目前在財務困境中苦苦掙扎的印度航空公司應該聚焦的事情，認為印航應該關注該公司老飛機的飛行安全，以及令很多人抱怨的客戶服務問題等。印度航空自從2007年以來就一直無法實現盈利。

另外，這項通知發布前，印度與巴基斯坦剛爆發近年最大的軍事對峙，讓印度總理莫迪（Narendra Modi）在5月大選登場前，在已逐漸上升的愛國主義火上澆油。

報導指出，被巴基斯坦擊落、俘虜然後被釋放的印度戰機飛行員，已被印度社會視為民族英雄，有些人模仿他蓄鬍、甚至有父母以飛行員名字替新生兒命名。

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