印度團體號召抵制中國貨 報復北京挺巴國恐攻首腦

2019-03-14 23:01

〔即時新聞／綜合報導〕印度一個頗具影響力的民族主義組織與印度貿易商機構，今（14）日呼籲大眾抵制中國貨品，以報復北京阻止將巴基斯坦武裝組織首腦列入聯合國恐怖分子名單。

《路透》報導，被巴基斯坦視為最可靠的盟友、中國一再阻擾聯合國對巴國激進組織穆罕默德軍（Jaish-e-Mohammed）的創始人阿查爾（Masood Azhar）實施制裁。穆罕默德軍上月聲稱在印控喀什米爾地區發動襲擊，造成印度約40名軍警死亡。

代表印度7000萬貿易商的印度全國貿易商聯合會（CAIT）表示，他們將在3月19日燒毀中國商品，給中國一個教訓。「中國應該要為親近巴基斯坦而遭受痛苦的時候到了」，「CAIT已展開一項全國性運動，在印度的貿易圈抵制中國商品，要求貿易商不要出售或購買中國商品」。

印度右翼組織「國民志願服務團」（Rashtriya Swayamsevak Sangh）的經濟部門「Swadeshi Jagran Manch」，其負責人也呼籲抵制中國商品，還寫信給總理莫迪，建議政府提高關稅打擊北京。

印度社群媒體出現大量不滿北京立場的言論，印度推特第2熱門標籤是「#抵制中國商品」（#BoycottChineseProducts）。

但報導指出，過去類似的活動證明這個做法是無效的。印度經濟學家Renu Kohli說，「這種做法遲早會消失，當消費者意識到他們荷包被更昂貴的國內產品打擊時」。

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