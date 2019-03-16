稱「槍擊案穆斯林也有責任」 澳極右議員遭少年蛋襲砸頭

2019-03-16 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭基督城昨天（15日）發生震驚全球的血洗清真寺恐攻槍擊案，造成49人死亡與40餘傷，當天也紐國被視為國殤，是「紐西蘭最黑暗的一天」；不過，澳洲有個極右的國會參議員受訪時，竟將慘案歸咎在移民政策與穆斯林，有個澳洲少年聞言後，直接從他身後往頭上砸了一顆雞蛋，而這位參議員也不顧大批媒體在前，直接立刻反擊，對少年呼了2巴掌。

綜合媒體報導，澳洲這名極右派的獨立參議員福瑞澤．安寧（Fraser Anning）在紐國發生槍擊案後，竟在推特上發文聲稱「至今仍沒有人質疑穆斯林移民與暴力之間的關聯嗎？」他在案發當天接受媒體採訪時，雖然嘴上譴責發動槍擊案的恐怖份子，但話鋒一轉，仍批評「肇因是紐西蘭的移民政策，讓越來越多極端的穆斯林狂熱份子得以遷居紐國」，還稱槍擊案是「澳洲與紐西蘭社會，對穆斯林越來越多的現象感到憂心的證明」。

正當安寧受訪時，一名17歲澳洲少年疑似不滿他的言論，拿出雞蛋從安寧背後往他頭部砸下去；安寧遭到「蛋襲」後，也不顧仍有大批記者在前，馬上轉身往少年呼了2巴掌，雙方一度扭打在一起，隨過就被安寧的支持者架開，少年也被壓制在地上。少年後來被警方逮捕，不過也隨即被無罪釋放。

而安寧的偏激言論不僅引起輿論譁然，澳洲兩黨也一致譴責，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）痛斥，「這駭人聽聞且醜陋的言論，無法見容在澳洲社會！」也有不滿民眾在集資網站發起「給他更多雞蛋」與預防性的訴訟費用，已籌集超過3000澳元，也有民眾發起「將安寧逐出國會的」聯署，目前已蒐集近25萬份簽名。

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