紐國恐攻／白人至上 澳洲青年直播屠殺

2019-03-16

〔編譯魏國金／綜合報導〕直播濫射紐西蘭基督城清真寺的澳洲青年塔倫，行凶前在網路發表長篇宣言，表示他到紐西蘭只為計畫、訓練進行該攻擊，而之所以選擇紐西蘭是因為地點，以凸顯即使海角天涯都無法免於「大規模移民」。他悲嘆移民與多元文化主義使歐洲西方的白人文化「逐漸腐朽」，並讚揚美國總統川普是「復興白人認同與共同目的的象徵」。

澳洲媒體報導，塔倫老家家人對他的行為難以置信。報導指出，塔倫高中畢業後在一家健身房工作，二○一○年四月其父癌症病故後，展開七年的環遊世界。

塔倫在標題為「大替換」（The Great Replacement）的宣言中，表明他想攻擊穆斯林。該名稱與源於法國、主張歐洲人口將被高生育率的移民所替換的陰謀論相同。他說，他來自低收入、勞工階級家庭，二○一七年法國極右派領袖瑪琳‧勒班敗選，以及同年，斯德哥爾摩十一歲少女艾克隆德遭卡車恐攻喪生，是他極端化的關鍵。儘管生於澳洲，但他認定自己是歐洲人，「我的語言來源、文化、政治與哲學信念及認同都是歐洲，最重要的是，我流的是歐洲人的血液」。

塔倫提及數名塞爾維亞軍事強人的名字，包括一三八九年在力抗鄂圖曼帝國入侵的科索沃戰爭中，暗殺鄂圖曼蘇丹的奧比里克（Milos Obilic）。他犯案用的武器上，還寫有在鄂圖曼帝國晚期發動起義的將領名字。塔倫提到多起鄂圖曼帝國敗戰的事蹟，也特別談到二○一一年在挪威造成七十七人死亡的右翼恐怖份子布列維克（Anders Breivik），表示犯案前曾與他取得「短暫聯繫」，並從他的親筆信獲得「祝福」。

塔倫十三日推文展現他後來用於攻擊的槍械，其中彈匣上寫有「這就是你們的移民協議」，在步槍上有數字「14」，意指白人至上主義的「十四字真言」。他上月建立的推特帳號發表了六十三條推文，有二一八人追隨。目前推特與臉書皆撤下他相關發文與影片。

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