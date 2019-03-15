紐西蘭全國警戒！「可能再有恐攻」 警籲遠離清真寺

2019-03-15 23:26

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭基督城在今天發生的2起重大槍擊案，造成至少49人死亡；目前紐西蘭全國警力總動員，全力追捕逃逸的恐怖份子，同時圍堵之後可能發生的恐怖攻擊，紐西蘭警方也呼籲當地穆斯林，「在今晚請遠離清真寺，直到當局發布安全通報。」

綜合外媒報導，發生槍擊案後，紐西蘭警方已展開全國性大規模調查行動，目前已逮捕4名涉及恐攻的嫌犯，晚間也搜查一棟位於基督城以南、疑似與恐怖攻擊有關的建築物；目前基督城全城戒備，為保護學生不被波及，當局宣布基督城多所學校停課。

紐西蘭警察首長麥克．布希（Mike Bush）表示，坎特伯雷所有警察已全員出動，防止再出現更多恐怖攻擊，紐西蘭全體警察也全部動員保護人民；針對週五是穆斯林的朝拜時間，他也呼籲「所有人在今晚請遠離清真寺，警方目前無法保證不會再出現更多槍擊案；請留在家中直到警方發布安全通告」

目前紐西蘭警方已經成立一個專責單位，負責調查槍擊案與城市安全；紐西蘭伊斯蘭聯盟基金會表示，案發後基金會收到許多來電，當地的穆斯林對這幾起槍擊慘案感到非常震驚，而且對未來的人身安全非常擔心，因為沒人料到紐西蘭「也會發生這種事」；這起事件的發生令人感到害怕，「如果這件事發生在基督城，那表示全國各地都有可能會發生槍擊案。」

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