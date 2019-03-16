反移民恐攻 紐國清真寺49死

2019-03-16

3人被逮 都不在恐怖份子名單

〔編譯魏國金、孫宇青／綜合外電報導〕紐西蘭南島第一大城基督城十五日爆發紐國史上傷亡最慘重的連環恐怖攻擊，至少四十九人在該城兩座清真寺遭射殺身亡，另有四十八人受傷。警方已拘捕三名涉案人，其中一名來自澳洲的二十八歲白人至上主義者，在大開殺戒前推文發表七十四頁的反移民宣言，行凶時還開直播十七分鐘。紐國總理阿爾登表示，這是恐怖攻擊，也是「紐西蘭最黑暗的一天」，她宣布調升國安威脅警戒至第二高層級。

紐國當局指出，第一起攻擊於下午一時三十分發生在市中心狄恩斯大道的努爾（Al Noor）清真寺，當時約有一百人正參加伊斯蘭的週五「主麻日」禮拜。目擊者透露，案發時槍聲大作，凶手發射五十槍之多。警方指出，有四十一人罹難。同一時間，距離不到十公里的林伍德（Linwood）清真寺也發生濫射案，七人當場死亡。送醫的傷者中有二十人情況危急，其中一人不治。

恐攻發生後，警方立刻封鎖全市展開追捕，逮捕涉案三男一女，之後釋放一人。紐西蘭警察署長布希表示，被捕者中一人身著自殺炸彈背心，警方並拆除裝設在一輛汽車的爆裂物，目前不清楚是否還有其他嫌犯，他敦促民眾暫時不要前往各地的清真寺。澳洲總理莫里森證實，被捕的一名槍手是來自澳洲葛拉夫頓（Grafton）的「右翼極端主義、暴力恐怖份子」塔倫（Brenton Tarrant）。紐國警方已控告他謀殺。阿爾登說，這些人都不在恐怖份子的黑名單中，這是「異常、史無前例的暴力行為」，受害者有許多是移民與難民，「他們是我們的一份子」。

塔倫直播的影片，從他邊開車邊表示「將對入侵者展開攻擊」開始，車內清楚可見四把半自動步槍。接著他走近清真寺，在入口處開始開槍，之後對敬拜者近距離掃射兩分鐘。他一度走出清真寺，朝左右兩方人行道開槍，他回到車內換另一把槍，再度進入清真寺濫射；幾分鐘後，他回到車內開車走人，他說，「沒有時間瞄準，因為標靶太多」。

開50槍 嗆殺光穆斯林

當時在努爾清真寺內躲在長椅下「裝死」逃過一劫的阿赫梅德說，槍手對逃跑者窮追不捨，還進入各個房間掃射。生還者阿爾薩雷說，槍手完全不放過傷者，「比恐怖份子還恐怖」，還喊出「該死的穆斯林，我們今天要殺光你們」。目睹林伍德清真寺槍擊的馬茲哈魯狄恩表示，槍手一進門就瘋狂開火，但一名年輕男子抓準時機，一拳打向槍手、奪下槍枝，避免更大的傷亡。

該連環恐攻震撼全球，美國總統川普抨擊這起「可怕的大屠殺，讓四十九名無辜者無謂慘死」。英國女王伊莉莎白二世對此表示「深切悲痛」；土耳其總統艾多根表示，該攻擊顯示對伊斯蘭的敵意已升高至大規模屠殺的程度。法國與英國當局皆加強宗教據點的安全措施。

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