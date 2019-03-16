悲！敘利亞內戰打滿8年 累積逾37萬人死亡

2019-03-16 00:17

〔即時新聞／綜合報導〕15日是敘利亞內戰開打屆滿8年的日子，人權組織表示，長年的戰亂已經造成至少37萬人死亡、1300萬敘利亞人失去家園。

根據《法新社》報導，敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）指出，敘利亞內戰在15日屆滿8年，累積至今已經有超過37萬人因戰亂死亡，其中11.2萬名死者是平民，當中又有2.1萬人是兒童、1.3萬人是手無寸鐵的女性。

根據敘利亞人權瞭望台組織去年9月的數據，敘利亞政府兵、親政府兵有超過12.5萬人死亡，本地反抗軍與庫德族民兵的死亡人數也多達6.7萬人，長年戰亂更使得超過1300萬敘利亞人失去家園、流離失所。

2011年3月15日敘利亞南部城市德拉（Daraa）的一場反政府抗議活動，點燃了長達8年的敘利亞內戰，敘利亞當局暴力鎮壓抗議後，美國與俄羅斯的勢力分別插手介入敘利亞民主力量（SDF）與敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）陣營，使得局勢更加複雜，直到上月底美軍才終於撤出敘利亞，只留下200名軍人組成的維和部隊。

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