敘利亞危機未平息 土耳其前外長轟艾多根政府決策錯誤

2019-03-06 10:17

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞戰事至今尚未平息，如今已成為國際角力的代理戰場。土耳其前外交部長亞齊斯（Yasar Yakis）6日表示，土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）領導下的土耳其政府在敘利亞內戰期間犯下好幾個外交政策錯誤，使得土耳其如今必須承受相關後果。

《俄羅斯衛星通訊社》報導，2002至2003年擔任土耳其外交部長的亞齊斯受訪指出，敘利亞危機期間，土耳其把所有外交政策都建立在敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）將很快下台的假設上，結果判斷失誤。

亞齊斯指出，土耳其與敘利亞斷交，並關閉所有溝通渠道，期望推翻敘利亞政府，「一個國家推翻另一國政府的企圖是違反國際法的，當牽扯到鄰國時，這個規則尤為重要，因為地緣因素決定這兩個鄰國必須合作，不管遇到好日子還是壞日子都要合作。而持續執政的政府常常記鄰國的仇」。

亞齊斯還說，土耳其曾與西方國家一起為敘利亞反對派提供武器彈藥和訓練，但是，當西方國家看到他們運到敘利亞的武器落入極端主義份子的手中時，他們踩下了剎車，土耳其卻沒有，結果土耳其成為「武器和聖戰分子」流入敘利亞的過境中轉國。種種土耳其的外交政策錯誤，導致土耳其如今不得不承受有關後果。

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