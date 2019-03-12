波音737 MAX8到底該不該繼續飛？專家意見不一

波音737 MAX8半年內連摔兩架，專家對該款飛機該不該繼續飛意見不一。圖為在美國華盛頓州裝配廠裡的737 MAX8。（路透）

2019-03-12 11:06

〔即時新聞／綜合報導〕波音737 MAX8半年內連摔兩架，包括衣航空難157死以及印尼獅航墜海189死，目前中國、印尼、衣航、墨西哥航空都紛紛停飛MAX8，但仍持續使用該型號客機的航空公司仍不在少數，專家們則對於MAX8該不該繼續飛持不同意見。

據《CNN》報導，美國聯邦航空總署前安全分析師索西（David Soucie）表示，他向來都不會說特定型號的飛機是不安全的，但在這種情況下，他不會選擇搭乘波音737 MAX8，因為乘客目前所知道的訊息太少了。

印尼獅航去年10月空難後，波音公司建議所有該機種飛行員接受培訓，但並非是強制性的。索西說，他無法知道自己搭乘的飛機是否由培訓過的機師所駕駛，如果他有辦法知道而且機師的確接受過培訓的話，那他還是願意搭乘737 MAX8。

美國國家運輸安全委員會前成員、《CNN》航空分析師戈爾茲（Peter Goelz）則指出，目前停飛該款飛機還為時尚早，若衣航與印尼獅航的事故最後能夠聯繫起來，那時才應該停飛。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/