擁有最大波音737 MAX8機群 西南航空：對飛機有信心

波音737 MAX 8半年內連摔兩架，擁有最大MAX 8機群、共31架的西南航空，強調對這款飛機有信心。西南航空客機示意圖。（美聯社）

2019-03-11 14:58

〔即時新聞／綜合報導〕波音737 MAX 8飛機半年內摔了兩架，包括昨（10日）衣索比亞航空157死空難，以及去年10月29日印尼獅航墜機189死。對此擁有最大波音737 MAX 8機群、共31架的西南航空，強調公司對這款飛機有信心，但也會密切關注調查。

據《路透》報導，除了西南航空，美國航空和加拿大航空也各擁有24架，是擁有第二大波音737 MAX 8機群的公司，美國航空的態度與西南航空相同，都對該款客機充滿信心。

波音公司在2017年推出節油型客機MAX 8，是在737基礎上進行改良的型號，而MAX各式飛機總訂單數量為5011架，今年1月底已有350架交機，畢竟737系列被認為是航空業最可靠的飛機之一。

不過，美國國家運輸安全委員會前主席羅森克（Mark Rosenker）表示，737 MAX 8推出後不久就摔了兩架「非常不尋常」，而且兩起空難之間的相似性很大，飛機都在起飛後不久就墜機。

航空分析師漢密爾頓（Scott Hamilton）則認為，在黑匣子分析出來之前，最好先不要把兩起意外放在一起比較，更何況衣索比亞航空素來有著良好的安全紀錄。

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