同款飛機半年內摔兩架 波音說話了！

波音737 MAX 8半年內連摔兩架，波音公司表示，由於衣索比亞航空事故仍處於初步調查的階段，因此尚不需對擁有737 MAX 8客機的航空業者發出新指南。圖為在美國華盛頓州裝配廠內的數架737 MAX 8。（美聯社）

2019-03-11 16:50

〔即時新聞／綜合報導〕去年10月29日印尼獅航墜海189死，以及昨（10日）衣索比亞航空墜機157死，出事的都是波音737 MAX 8飛機。針對同款飛機半年內接連摔了2架，波音今（11日）稍早回應，由於衣航事故仍處於初步調查的階段，因此尚不需對擁有737 MAX 8客機的航空業者發出新指南。

據《路透》報導，波音發​​言人表示，「安全是我們的首要任務，我們正在採取一切措施，以便從各方面充分了解這一起事故，並且與調查小組和所有相關監管機構密切合作。」

在衣索比亞航空墜機事故後，中國率先停飛境內各大航空的737 MAX 8，衣航和開曼航空隨後也宣布停飛MAX 8。不過，擁有最多和第二多737 MAX 8機群的西南航空、美國航空，都對該款飛機保持信心。擁有波音737系列機隊的杜拜航空，也認為737各式飛機的適航性值得信任。

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