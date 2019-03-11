10歲男童致函航空公司CEO 獲認真回覆

2019-03-11 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲1名10歲男童寫信給澳洲航空（Qantas，簡稱澳航）的執行長，詢問對方如何經營一家航空公司，還強調自己是認真的，事後男童也真的收到對方的答覆。

綜合外媒報導，10歲的雅克特（Alex Jacquot）自稱和同學共同創辦一家航空公司「大洋洲快線」（Oceania Express），他是首席執行長，不過找了首席財務官、IT主管後，卻不知接下來該怎麼做。

於是，雅克特親自寫信給澳航的執行長喬伊斯（Alan Joyce），信中除了詢問喬伊斯關於任何創辦航空公司的相關提示或技巧，還認真討論雪梨／墨爾本飛往倫敦開通直航可能會遇到的問題。

喬伊斯的回信回答了雅克特的疑問，還邀請他參加澳航的專案會議、參觀澳航的營運中心。喬伊斯說，他通常不會提供競爭對手建議，不過這次破例，因為他也曾經是個對飛行充滿好奇心的男孩。

Our competitors don't normally ask us for advice, but when an airline leader reached out, we couldn't ignore it.

Naturally, there was only one way to respond: CEO to CEO. pic.twitter.com/JTFpzn5a6Y — Qantas （@Qantas） 2019年3月11日

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