10歲男童致函航空公司CEO 獲認真回覆

2019-03-11 23:42

〔即時新聞/綜合報導〕澳洲1名10歲男童寫信給澳洲航空(Qantas,簡稱澳航)的執行長,詢問對方如何經營一家航空公司,還強調自己是認真的,事後男童也真的收到對方的答覆。

綜合外媒報導,10歲的雅克特(Alex Jacquot)自稱和同學共同創辦一家航空公司「大洋洲快線」(Oceania Express),他是首席執行長,不過找了首席財務官、IT主管後,卻不知接下來該怎麼做。

於是,雅克特親自寫信給澳航的執行長喬伊斯(Alan Joyce),信中除了詢問喬伊斯關於任何創辦航空公司的相關提示或技巧,還認真討論雪梨/墨爾本飛往倫敦開通直航可能會遇到的問題。

喬伊斯的回信回答了雅克特的疑問,還邀請他參加澳航的專案會議、參觀澳航的營運中心。喬伊斯說,他通常不會提供競爭對手建議,不過這次破例,因為他也曾經是個對飛行充滿好奇心的男孩。

Our competitors don't normally ask us for advice, but when an airline leader reached out, we couldn't ignore it.

Naturally, there was only one way to respond: CEO to CEO. pic.twitter.com/JTFpzn5a6Y