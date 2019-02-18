「手寫有溫度」高科技公司仰賴親筆信 造就300億企業王國

2019-02-18 22:24

〔記者陳成良／台北報導〕現代人都LINE來LINE去，哪裡還有人用手寫信？也因此手寫信，不論用毛筆、鋼筆或是原子筆寫信，都格外珍貴，力量驚人，不僅愛情如此，事業上更是如此，許多成功者都靠手寫信打動人心。德國一家成立才8年的大數據分析公司，就靠著年輕創辦人一封封親筆信，成功敲開歐洲各大企業大門，打造了一個事年營收10億美元（約台幣308億元）的企業王國。

英國廣播公司（BBC）18日報導，2011年22歲的亞歷山大‧林克（Alexander Rinke）與兩位朋友共同創立Celonis高科技數據探勘掘（Data Mining）公司，利用軟體和人工智慧來監控企業的工作流程，幫助企業提高工作和運營效率。

簡單說，就是透過軟體監控企業的電腦系統，找出哪些員工效率低下、哪些供應商太慢以及哪些生產流程可以簡化等問題，然後為企業提出解決方案。

林克3人有信心，產品一定能得到企業青睞，然而，如何讓企業注意到剛萌芽的小公司，卻讓他們十分頭疼。就在這時，林克想出了一個新奇的方法——親手寫信給企業老闆。

「我們都明白，如果只是發電子郵件，最後的結局可能是被刪除。如果寄一封列印信件，結局就是被秘書拆開，然後扔進垃圾桶。」林克接受BBC訪問時表示：「如果是一封手寫信，會更有私人屬性，讓人覺得可能是家人或朋友的來信。」

事實證明，這樣看似笨拙的方法卻十分管用。靠著一封封的親筆信，和每天驅車1000英里的來回奔波，他們成功敲開了歐洲各大企業的大門，成功將自己產品推銷了出去。8年後的今天，Celonis的市已超過10億美元，在全球擁有400多名員工。包括寶馬、埃克森美孚、通用通用汽車、歐萊雅、西門子、優步（Uber）在內的跨國企業都是Celonis的客戶。

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