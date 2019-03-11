高雄貓熊沒了？惹怒中國網友 人大代表急改口：個人建議

2019-03-11 22:47

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜將於本月底出訪中國廈門深圳等4個城市，中國「台灣省」人大代表許沛對此表示熱烈歡迎，還說要送貓熊給高雄，引起中國網友撻伐，讓許沛趕緊澄清這只是他個人的言論，不代表北京當局，很意外也很開心「贈送貓熊」一事能如此受到重視。

綜和媒體報導，中國全國人民代表大會「台灣省」代表兼重慶市台聯會長的許沛日前透露向人大建議送貓熊給高雄，此事不僅在台灣引起話題，在中國更是引發一片罵聲。高雄市觀光局長潘恆旭今天證實要成立貓熊小組，迎接中國重慶來的貓熊，中國網友得知後痛批根本是「喪權辱國」、「諂媚台灣人」，抵制聲浪甚為強烈。

潘恆旭10日對外證實，強調上週已經和抵台的許沛接觸，還脫口說兩頭貓熊1頭7歲、1頭8歲，可取名「融融」、「雄雄」，也提到要活絡高雄與重慶的交流。

許沛：沒和潘恆旭接觸過

不過，許沛今天改口，趕緊澄清送貓熊純屬她個人「建議案」，不代表中央對台政策，至於近日媒體報導她與潘恆旭已接觸過一事，也全盤否認，表示自己最近一次到台灣也是今年1月拜訪南投縣長林明溱的事了...

重慶動物園也表示，目前並無贈送台灣熊貓的計畫，且決定權在中央手中，園方無權決定這樣的事，許沛能否被北京採納，仍是未知數。

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