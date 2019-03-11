中國貓熊取啥名？ 韓國瑜笑：「發大財」與「賺大錢」

2019-03-11 14:26

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市觀光局長潘恆旭昨（10）日證實，中國重慶市動物園將送兩隻貓熊給壽山動物園，預計最快2年內就會送一對貓熊到高雄，引來各界議論。而高雄市長韓國瑜今（11）日笑稱，如果貓熊真的能進來高雄，希望一隻叫「發大財」，另一隻叫「賺大錢」。

綜合媒體報導，韓國瑜即將出訪中國，傳中國大陸重慶市台聯會長許沛提議「送貓熊給高雄」，對此韓國瑜表示，此事還需進一步研究，不是這麼單純，這是中國一個所謂的民意代表提出來的，未來此案還要走很多程序，也希望跟議會溝通，如果市議會也高度同意的話就非常棒。

此外，韓國瑜也笑稱，如果貓熊能進來高雄，希望這兩隻貓熊一隻叫「發大財」，另一隻叫「賺大錢」。

而對於明（11）日陸委會將審查訪中相關行程，韓國瑜表示，希望陸委會能用一切從寬的心理狀態來審查，不要太狹隘，稱此行完全定位在經濟、交流、年輕人的孵化器和培育等，沒有很複雜的問題，希望陸委會能打開心胸來審查。

對於韓國瑜笑稱貓熊應該命名為「發大財」與「賺大錢」，網友則虧稱：「睡覺跟宿醉」比較好，還有網友說：「一國、兩制比較好」、「一隻叫又老，一隻叫又窮、「叫草草跟包包」、「唬唬跟爛爛」、「一隻叫夏系，一隻叫夏井」、「不如叫金銀河跟大法會吧」。

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