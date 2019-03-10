中國將送貓熊給高雄？ 中國網友齊聲反對「喪權辱國」

2019-03-10 17:16

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市政府今天稱將籌備迎接一對來自中國重慶動物園的貓熊，但中國網友在微博齊聲反對，痛批「喪權辱國」、「諂媚台灣人」，還有人質疑高雄的財政恐養不起貓熊。

中國《環球時報》報導，中國全國人大「台灣省代表團」代表、重慶籍的全國台聯副會長許沛8日表示，她期待高雄市長韓國瑜到重慶交流，而「人要交流，動物也要交流」，她表示會在兩會提議「向高雄市贈送大熊貓」。高雄市觀光局長潘恆旭今日也證實，會成立「熊貓小組」，迎接貓熊「雄雄」和「融融」來高雄。

中國媒體報導要送貓熊給高雄的新聞後，中國網友紛紛一面倒地說「堅決反對」、「憑什麼」，也痛批重慶動物園此舉「喪權辱國」、「諂媚台灣人」，還有人說「我們國寶要被送到水深火熱的台獨大本營了」。

有網友也質疑高雄市府財政不佳，可能養不起貓熊；還有不少中國網友提到，應該比照世界各國，將貓熊「租借」給高雄，不能免費贈送。據中國網友稱，「行價」是租借一年100萬美元（約新台幣3000萬元）。

另外，針對中國全國人大「台灣省代表團」代表許沛，中國網友也質問，「真的代表台灣嗎？」、「她這代表是怎麼選出來的？」、「台灣省人民知道被你代表嗎？」、「台灣省人大代表？真夠逗的」。

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