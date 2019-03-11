不保護台灣石虎、黑熊 呂秋遠：台灣人寧花7千萬養中國貓熊

2019-03-11 10:42

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市觀光局長潘恆旭昨（10）日證實，中國重慶市動物園將送兩隻貓熊給壽山動物園，預計最快2年內就會送一對貓熊到高雄，引來各界議論。除了動保團體表示反對，表示壽山動物園無力飼養外，律師呂秋遠也批評，台灣人破壞石虎棲地，也不願意投入更多經費保護自己的黑熊，卻砸大錢資助貓熊的保育照顧。

呂秋遠指出，不論從照顧能力或預算編列，都很難想像壽山動物園可以承載飼養貓熊的沉重壓力。根據報載，壽山動物園整年預算才3700萬、門票收入僅1800萬，姑且不論建館費用將近1億，一對貓熊1年就要花上將近7000萬。

高雄市民花了3700萬照顧650隻動物，卻要用7000萬照顧一對貓熊，這樣的思維與算盤能說得通嗎？這也是馬來西亞想要把貓熊歸還中國的原因，因為照顧成本實在太高了，「我還是不認為貓熊可以讓錢進來、貨出去」。

呂秋遠說，台灣人對於自己的石虎，寧願蓋汽車廠、開道路毀滅牠們的棲地，也不願意投入更多經費保護自己的黑熊，卻花上大筆金錢願意資助貓熊的保育照顧，這不是很奇怪嗎？「我們已經不能看到雲豹、極難發現黑熊、很難看到石虎，但是我們要在動物園養外來的貓熊？」

呂秋遠反問，臺灣黑熊現在是瀕危等級，而貓熊在中國多年的努力後，已提升為易危等級，還可以當作外交禮物。除了進口貓熊，短暫引起民眾排隊的狂熱與觀賞的娛樂，我們的民間與政府還能作些什麼？「把臺灣黑熊拿來當作logo？這應該只是消費黑熊而已」、「真心愛貓熊，就請不要讓牠們遠離棲地，並且多關心台灣的本土動物」、「石虎、黑熊、穿山甲、綠蠵龜等族繁不及備載的野生台灣本土住民感謝你」。

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