中國送高雄2貓熊 動保團體批：此舉政治性高過一切！

2019-03-11 06:43

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市觀光局長潘恆旭昨證實，中國重慶市動物園將送兩隻貓熊給壽山動物園，預計最快2年就有一對貓熊到高雄。此事引起各界議論，屏科大野生動物保育研究所教授裴家騏表示，由於養貓熊不便宜，壽山動物園養目前動物就已捉襟見肘，屆時恐怕會有來自動保團體批評與反對，「基本上我是反對高雄壽山動物園照養貓熊」。

《蘋果》報導，中國贈貓熊給高雄市，學者普遍不贊成，除屏科大教授裴家騏，台灣動物保護行政監督聯盟執行長何宗勳也認為，大貓熊原生環境的生態、氣候與高雄差異極大，其食物也非在地所能供給，絕對不適合引進。

何宗勳也強調，「韓總團隊此舉政治性高過一切！」若高雄市一意孤行，動保團體一定會串聯反制，不排除向國際發聲。

此外，律師呂秋遠也在臉書提出類似觀點，認為將野生動物送離原居地，只為了滿足人類的觀看慾望，對於動物的實在太殘忍。呂也提到，壽山動物園預算不足，加上養貓熊成本太高，根本養不起貓熊，這也是為什麼馬來西亞想要把貓熊歸還中國的原因，因為照顧成本實在太高。

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