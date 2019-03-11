潘恆旭稱貓熊能「年賺50億」 高中生報告打臉

2019-03-11 20:45

〔即時新聞／綜合報導〕針對中國將贈送貓熊給高雄壽山動物園，高雄市觀光局長潘恆旭昨證實，市府將成立小組準備迎接來自重慶動物園的貓熊「融融、雄雄」，還誇下海口稱貓熊進駐後，可帶來10億元的門票收入，並帶動周邊餐飲50億元的收入。但媒體人李柏鋒則貼上高中生研究報告打臉，「網路上就有學生做的報告，高雄市政府都不找資料看看。」

對於中國打算贈送貓熊來高雄交流，潘恒旭表示，將成立貓熊小組來迎接來自中國的2隻貓熊，他還稱「相關業務已在準備，最快明年可以在高雄看到貓熊，預估門票收入可達10億元新台幣，附帶的餐飲約有50億元以上的收入。」但此說法一出隨即遭各方質疑。

對於潘恆旭的說法，財經專欄作家李柏鋒在臉書發文打臉，並附上高中生的研究報告，強調「台北的貓熊門票收入最顛峰時期也才1億8千萬元，潘恆旭說有貓熊就會讓門票收入10億，真是太威了！網路上就有學生做的報告，高雄市政府都不找資料看看。」

資深財經記者胡采蘋也在臉書上簡單計算，感嘆多數人對數字的概念太模糊，「其實你只要拿50億元除以365天，你就知道你一天要弄到1400萬才能創造50億元經濟，假設一人一天願意花3000元看貓熊＋吃喝玩樂的話，那樣一天就要有4700人看貓熊才行，動物園一天開8小時的話，一小時要有587.5人看到貓熊，也就是說每6秒就要有一個人經過那2隻苦命貓熊。」

臉書「打馬悍將粉絲團」也製圖比較木柵的台北市立動物園與壽山的高雄市立動物園，包括遊客人數、門票收入等項目，質疑「台北這樣的規模，還有3隻熊貓，門票只有1億元，高雄2隻熊貓，規模也比台北少，你相信潘恆旭一年能賺10億（門票）？」

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