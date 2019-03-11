不是台灣受中國照顧！ 賴清德：台灣有恩於中國

2019-03-11 20:48

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨台南立委補選候選人郭國文今與前行政院長賴清德到南部科學工業園區現勘，爭取南科三期基地；賴清德被問及台灣對中國經貿問題，他認為「我們是有恩於中國」、「並不是說受中國的照顧」。

根據《聯合新聞網》報導，賴清德指出，台商到中國投資是「嘉惠中國的人民」，同時也促進中國的科技發展，「我們是有恩於中國的，大家是互相創造雙贏的，我們並不是說受中國的照顧，我們必須要有這樣子公平的這個想法」。

賴清德提到，「同樣的我們把東西賣到中國去，不管是工商的製品或者是農產品，或者是其他商業的製品，同樣的我們也是公平交易，品質好、價格公道，在國際的市場上我們具有競爭力，這個是公平的交易。」

賴清德表示，「我們不必然在要進去投資的時候，或是我們要把商品賣進去的時候，我們同樣的要去矮化我們的主權，甚至於我們要把我們的主權都賣掉了，甚至呢我們還要犧牲掉我們民主自由人權的生活方式，這個是說不通的」。

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