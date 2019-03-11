賴清德輔選郭國文 扁錄影片拉票

2019-03-11

〔記者萬于甄、王涵平／台南報導〕立委補選投票日前最後一個週日，各陣營候選人紛紛邀來大咖助陣，民進黨候選人郭國文除邀集前行政院長賴清德、屏東縣長潘孟安陪同掃街，也展現大團結在新化舉行造勢大會，前總統陳水扁特別錄製影片加油拉票；國民黨候選人謝龍介傍晚選在新市夜市拜票；無黨籍候選人陳筱諭則以成立行動競選總部衝刺選情。

郭國文昨一早回防佳里、麻豆市場拜票，下午則在新化舉辦大型造勢活動，不僅邀來此次主辦台灣燈會名揚國內外的潘孟安陪同掃街，賴清德、台南市長黃偉哲、立委陳亭妃、管碧玲等人更出席造勢大會上台助講。

在麻豆市場時，許多鄉親爭相與潘孟安握手、拍照，潘強調民進黨剩最後一口真氣，懇託大家讓真氣能銜接，才不會讓台灣民主失衡。賴清德也疾呼，民進黨雖剩一口氣，但是為了台灣會再爭一口氣。

賴清德說，在野黨有人提和平協議，就是因為民進黨在九合一選舉大敗，才會如此猖狂，若這次補選輸掉，對二○二○總統選舉就會有衝擊，中國的力量會變更強大，對台灣更大的施壓，此次補選是台灣民主的前哨戰，懇請大家一起守護維持。

最後星期天 謝龍介夜市拜票

此外，郭國文造勢大會昨也播放前總統陳水扁預錄的相挺影片，陳水扁醫療團隊發言人陳昭姿也受邀助講，她呼籲選民團結合作，讓大家看到扁友歸隊的威力。

陳筱諭昨針對扁錄影挺郭國文表示，平時都沒人關心阿扁總統，新潮流到選舉時才利用阿扁，可以體會阿扁總統的無奈。

國民黨方面，謝龍介前天邀集高雄市長韓國瑜等黨內大咖政治人物在佳里掃街，謝昨天傍晚也把握選前最後一個星期天，前往新市夜市掃街拜票。

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