爭取南科三期基地 賴清德：台灣不能只靠中國市場

2019-03-11 12:40

〔記者萬于甄／台南報導〕南部科學工業園區發展迄今不亞於竹科，台積電五奈米、三奈米也陸續選在南科設廠，南科園區基地勢必擴增，民進黨台南立委補選候選人郭國文今與前行政院長賴清德，前往南科現勘，說明爭取南科三期基地迎接工業4.0時代來臨的重要性。

賴清德強調，台灣與中國經貿發展屬於互惠模式，台商到中國投資帶動中國經濟起飛，但台灣不能全靠中國市場單一國家，而是放眼多元國際市場，除了中國市場，東南亞、美國、日本甚至是全球都是台灣的市場，更不能因為經濟發展，就犧牲台灣的主權與民主自由。

賴清德今陪同郭國文到南科台積電五奈米廠區前方，說明南科園區發展現況，郭國文提到，南科需要新的第三期用地，透過以南科新基地為核心，連結周邊工業區推動工業4.0，才能促成鄰近工業區的全面升級，帶動產業鏈，尤其，歸仁綠能科學園區也動工，未來兩園區可望成為台灣綠色科技的重心。

賴清德也說，未來自駕車、人工智慧、雲端運算等，都需要半導體，南科可應用晶圓產業優勢，活化生活產業，積極推動新創產業；台南不只單一產業，市府一直以來對農漁民相當照顧，除了農業持續進步外，科技、工商、旅遊等多元化的產業更要共同發展成長。

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