賴清德陪拜票遭嗆「刀子拿來」 郭國文籲各陣營約束支持者

2019-03-08 08:56

〔記者吳俊鋒／台南報導〕前行政院長賴清德之前陪同台南立委補選民進黨候選人郭國文市場拜票時，遭情緒激動的男子嗆「刀子拿來」抗議、驅趕，影片在網路流傳，郭國文表示，當時感受到生命受到暴力恐嚇、威脅，必須迅速離去，他呼籲各陣營約束支持者，不要破壞台灣民主。

郭國文今天上午在賴清德陪同下，在新化的中正、中山路口拜票，面對媒體詢問，還原了當時遭嗆的情況。

郭國文說，那天善化市場拜票，突然遇到一位民眾咆哮，還嗆聲要拿刀子，進行驅趕，幸好當時團隊有人出面制止，但從影片運鏡過程，他認為事情不單純，似乎刻意去捕捉畫面，「要塑造我們沒理會人民訴求」，選風敗壞，相當遺憾。

郭國文指出，投票進入倒數，呼籲各陣營約束支持者，避免有破壞台灣民主的情形發生，尤其還牽涉到人身安全，絕不容暴力行為。

至於，原本行程排在善化牛墟，但與國民黨立委候選人謝龍介「強碰」，後來變更到新化，對此，郭國文表示，由於10點有婦女姊妹助選團在武德殿的送花活動，因此予以調整，就近拜票，讓志工們不必來回奔波。

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