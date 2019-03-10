台南立委補選激戰 清流拚韓流

2019-03-10

〔記者吳俊鋒、楊金城／台南報導〕台南市第二選區立委補選，藍綠大咖昨在超級星期六拚場。前行政院長賴清德昨天一早就陪民進黨候選人郭國文拜票，宣示要以「清流對抗韓流」；賴強調，民進黨雖然只剩一口氣，但絕對會爭氣，籲請鄉親要攜手為台灣民主打拚，讓民進黨重新站起來，為台灣民主自由人權的生活方式，發揮捍衛的力量。

韓流昨天果真吹到台南，高雄市長韓國瑜昨到佳里為國民黨候選人謝龍介站台造勢，韓國瑜說，鬼混的政治人物和鬼混的政黨都要下台，台南鄉親用選票全力支持謝龍介，代表台南人完全清醒了，也告訴外面的人，台南不是某一政黨可以永遠在這裡做萬年政黨。

中國進逼 賴籲鄉親守護民主自由

賴清德昨一早就在西港市場拜票，中午並在郭國文的善化競選總部強調，習近平在「告台灣同胞書四十週年」敢猖狂說「九二共識沒有一中各表的空間」，原因是去年的九合一選舉，民進黨大敗，讓習近平肆無忌憚地講出，台灣只有一國兩制的選擇。他說，未來中國還會不斷進逼，試圖併吞，希望台南鄉親，一定肩負守護這塊土地的使命，否則台灣處境將會艱困。

韓國瑜昨天先以車隊遊行拜票，所到之處都有韓粉高呼「選總統」。韓國瑜則在晚會呼籲支持者選票集中，全力挺謝龍介，翻轉台南。造勢場號稱有兩萬人到場，因群眾太熱情，韓還捨棄大進場，改從舞台後方上台。

韓：鬼混的政治人物、政黨要下台

韓國瑜說，為台灣前途打拚的政治人物才能獲得選票，才能贏得勝利成功，所有鬼混的政治人物和政黨都要下台，台南鄉親不要過去那一套，講些五四三，講些高來高去的，呼籲鄉親用選票支持認真打拚的謝龍介。

不過，韓國瑜離開時，卅二歲的蔡姓男子因不滿政治現況，從人群丟出四顆雞蛋，未命中任何人，被謝龍介支持者和佳里警方壓制逮捕，但謝龍介競選總部表示不想追究。

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