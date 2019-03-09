賴清德：民進黨去年選舉大敗 習近平才肆無忌憚

2019-03-09 13:31

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南第2選區立委補選戰況激烈，前行政院長賴清德今天輔選時表示，民進黨去年9合1選舉大敗，中國國家主席習近平才肆無忌憚，如果民進黨再輸掉台南立委補選，中國將更大膽地進逼、併吞，國內其他政黨向也會中國提出和平協議的要求，對台灣未來發展極為不利。

面對高雄市長韓國瑜為國民黨候選人謝龍介助選的浩大聲勢，賴清德今天陪同民進黨候選人郭國文宣誓用「清流對抗寒流」，他強調，民進黨雖然只剩一口氣，但絕對會爭氣，呼籲鄉親不要走、不要離開，一起為台灣民主打拚。

賴清德今天與郭國文、台南市長黃偉哲、立委林俊憲等聯合召開記者會，呼籲鄉親大團結，集中選票，讓民進黨贏得勝選。他表示，為何中國國家主席習近平在對台同胞書中，敢猖狂地說「九二共識沒有一中各表的空間」，原因是9合1選舉，民進黨大敗。

賴清德語重心長地說，習近平的說法中，認為民進黨在選舉後已經倒下，台灣只有一國兩制的選擇，因此才肆無忌憚地這麼講，未來中國還會進逼、併吞，希望全國民眾，尤其是台南鄉親，一定肩負捍衛這塊土地的使命，否則台灣處境會將艱困。

賴清德表示，民進黨珍惜過去與大家奮鬥的光榮時刻，誠懇拜託，全力支持郭國文，讓民進黨重新站起來，請父老鄉親不要走、不要離開，再度攜手為台灣民主自由人權的生活方式，發揮最大捍衛的力量。

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